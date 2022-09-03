Російські війська п’ять разів обстрілювали Сумщину протягом доби – Живицький

Російські війська обстрілювали Сумську область, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький 3 вересня.

Зокрема, зафіксували два обстріли Білопільської громади – загалом 17 прильотів із міномету.

«Краснопільська громада. Надвечір росіяни тричі відкривали вогонь по різних територіях громади. Усього майже 50 прильотів із САУ та мінометів», – заявив голова області.

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Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав, інформація щодо руйнувань уточнюється.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Регіон фактично щоденно зазнає обстрілів.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.