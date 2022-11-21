Російські війська обстріляли чотири громади Сумщини – Живицький

Протягом доби 21 листопада російські війська обстріляли кілька громад Сумської області поблизу кордону з Росією, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Зокрема, обстрілів зазнали Глухівська, Середино-Будська, Хотінська та Зноб-Новгородська громади.

«Середино-Будська громада: близько 11:30 російські військові випустили 10 мін по прикордонному селу. Пошкоджень зазнав Будинок культури та приватна оселя місцевих мешканців. А після 13:00 ще був один «прильот» із міномету по іншому селу. В обох випадках люди не постраждали», – зазначив голова області.

У Зноб-Новгородській громаді зафіксували 10 «прильотів», руйнувань вони не спричинили.

По Хотінській громаді російські війська випустили 20 мін, вісім артилерійських снарядів та 10 снарядів із «Градів». Обстріли пошкодили п’ять осель місцевих жителів та газогін.

Глухівську громаду обстріляли зі стрілецької зброї.

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Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.