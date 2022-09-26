Російські війська обстріляли промзону в Миколаєві – мер

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про обстріл міста вранці 26 вересня.
За його повідомленням, обстріл стався близько 5 години ранку.
«За попередньою інформацією, ракетні удари нанесені по промисловій зоні на околицях міста. Там пошкоджено вікна, дах та двері у будівлях, а також частково зруйноване складське приміщення», – заявив він.
Внаслідок обстрілів Миколаєва напередодні пошкоджень зазнали три багатоповерхівки, а також приватні будинки.
Миколаївщина фактично щодня зазнає обстрілів з боку військ РФ. Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
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