Російські війська обстріляли промзону в Миколаєві – мер

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про обстріл міста вранці 26 вересня.

За його повідомленням, обстріл стався близько 5 години ранку.

«За попередньою інформацією, ракетні удари нанесені по промисловій зоні на околицях міста. Там пошкоджено вікна, дах та двері у будівлях, а також частково зруйноване складське приміщення», – заявив він.

Внаслідок обстрілів Миколаєва напередодні пошкоджень зазнали три багатоповерхівки, а також приватні будинки.

Миколаївщина фактично щодня зазнає обстрілів з боку військ РФ. Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.