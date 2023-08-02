Російські війська продовжують спроби відновити втрачені позиції в Бахмутському районі – штаб

Протягом доби на фронті відбулося 33 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 2 серпня.

Зокрема, командування повідомляє про авіаудари на Куп’янському та Лиманському напрямках.

«На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Дружби та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів», – йдеться в зведенні.

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Також Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ біля Мар’їнки. На Запоріжжі армія РФ зосереджує основні зусилля на недопущенні просування ЗСУ.

«Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – повідомляє штаб.

Командування повідомляє про 10 авіаударів по російських військах і техніці, а також загалом 28 ударів ракетних військ та артилерії по російських військових цілях.

Напередодні штаб повідомив про «безуспішні спроби» російських військ відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки.