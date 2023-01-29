Російські військові вивозять людей із прифронтової окупованої зони на Луганщині – Гайдай

Російські військові змушують жителів населених пунктів біля лінії фронту виїздити вглиб окупованої Луганщини – про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 29 січня.

«Людей навколо фронту, з сел або вже й населених пунктів Кремінна, Рубіжне – окупанти починають виганяти, відправляють їх кудись, без пропозиції нового житла, просто виганяють. Вони закривають міста на в’їзд та виїзд», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

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За словами Гайдая, окупаційні війська бояться співпраці місцевих жителів зі Збройними силами, зокрема, передачі даних про місця розташування особового складу і зброї.

«Тому зараз посилюються каральні, репресивні заходи, всіх починають виганяти вглиб окупованої Луганської області», – додав він.

Частина Луганської області, в тому числі вугледобувні підприємства, була окупована російськими військами та підконтрольними їм незаконними угрупованнями з 2014 року.