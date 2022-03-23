Bloomberg та Reuters: Анатолій Чубайс виїхав із Росії

Російський високопосадовець Анатолій Чубайс пішов із посади спеціального представника президента Росії з питань сталого розвитку та виїхав з країни. Про це 23 березня повідомляють агенції Bloomberg та Reuters із посиланням на два анонімні джерела. За твердженням видання, чиновник висловив незгоду із вторгненням Росії в Україну.

Про звільнення Чубайса з посади повідомляє також державне російське агентство ТАСС із посиланням на анонімне джерело. Якщо відставка підтвердиться, Чубайс стане найбільш високопоставленим російським чиновником, який звільнився після початку війни в Україні. Журналу Forbes вдалося додзвонитися до Чубайса, але той кинув слухавку після запитання про відʼїзд.

66-річний Чубайс був першим заступником голови уряду, міністром фінансів та головою Адміністрації президента за президента Бориса Єльцина. Він був однією з ключових постатей та ідеологом приватизації російських підприємств на початку 90-х років ХХ століття.

Колишній голова адміністрації Бориса Єльцина Валентин Юмашев стверджує, що у 1997 році Чубайсу належала ідея влаштувати Володимира Путіна на роботу до адміністрації, після чого майбутній російський лідер переїхав до Москви з Санкт-Петербурга.

Він, як стверджується, рекомендував його Юмашеву як надійну людину. Через рік Єльцин призначив Путіна головою ФСБ, потім секретарем Ради безпеки, а після цього премʼєр-міністром. Обіймаючи цю посаду, Путін став виконувачем обовʼязків президента після відставки Єльцина.