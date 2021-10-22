У Росії за добу виявили понад 37 тисяч хворих на COVID-19, смертність також рекордна

У Росії за добу 21 жовтня виявлено 37 141 новий випадок захворювання на COVID-19, повідомляє оперативний штаб у Москві. Це максимум з початку пандемії.

Також зафіксована і максимальна з початку поширення хвороби добова смертність. За минулу добу померли 1 064 людини, у яких був підтверджений діагноз COVID-19.

Через зростання захворюваності російський президент Володимир Путін оголосив неробочими дні з 30 жовтня до 7 листопада включно. Через святкування в Росії Дня народної єдності фактично неробочими будуть тільки три дні, з 1 до 3 листопада. Регіони з найскладнішою епідеміологічною ситуацією можуть оголосити неробочі дні вже з 23 жовтня.