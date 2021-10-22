Головне на ранок: рекорди по COVID-19, родичі депутатів працюють помічниками на зарплату з бюджету

Україна другий день поспіль б’є рекорди захворюваності і смертності від COVID-19, депутати «обмінюються» родичами, влаштовуючи їх своїми помічниками на зарплату з бюджету, повідомляють «Схеми». Про ці та інші новини – в огляді Радіо Свобода.

Україна другий день поспіль б’є рекорди захворюваності і смертності від COVID-19

В Україні за минулу добу померли 614 пацієнтів зі встановленим діагнозом COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Це рекордна добова смертність за весь час пандемії.

Також 20 жовтня виявили 23 785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, це теж новий рекорд.

Протягом доби госпіталізували 5141 людину, 8530 – одужали. За добу провели понад 134 тисячі тестувань.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,7 мільйона людей, 63 003 – померли.

Лікар про ситуацію з коронавірусом: це не край, пік може бути в кілька разів вищим

Лікар-пульмонолог Євген Симонець в ефірі Радіо Свобода заявив, що піку захворюваності на COVID-19 в Україні варто очікувати в листопаді. За його словами, тоді цифри по захворюваності можуть бути «в декілька разів більшими», ніж тепер.

«На жаль, це ще не край, бо всі медики, які працюють у форматі COVID-19, ми розуміємо, що пік є сенс очікувати на кінець цього місяця, але скоріше на листопад. Ми бачимо тенденцію, що відбувається. Я не хочу дуже згущувати фарби, але мені здається, що пік може бути в декілька разів більшим, ніж ті цифри, які ми бачимо зараз», – сказав Симонець.

МОЗ рекомендуватиме повний курс ревакцинації від COVID-19 наступного року – Кузін

Міністерство охорони здоров’я України рекомендуватиме проведення повної ревакцинації від коронавірусу наступного року для людей не з груп ризику, які отримали щеплення цього року. Про це в інтерв’ю телеканалу «Рада» розповів заступник глави МОЗ, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Поки що не розглядається питання про введення або про рекомендацію введення таким людям так званої бустерної або додаткової дози. Поки ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації в наступному році. Тобто людина, яка отримала дві дози щеплення в 2021 році, такі ж дві дози має отримати в 2022-му», – наголосив він.

Кузін не спрогнозував, на скільки років може зберегтися необхідність у ревакцинації, але заначив, що це відбуватиметься «на постійній основі».

При цьому він уточнив, що бустерну дозу наразі рекомендуватимуть людям із груп ризику.

Депутати «обмінюються» родичами, влаштовуючи їх своїми помічниками на зарплату з бюджету – «Схеми»

Майже 4,5 мільйона гривень витратили з бюджету за два роки роботи Верховної Ради 9-го скликання на 12 родичів депутатів, що працюють помічниками в інших парламентарів. Це виявили журналісти програми «Схеми» (спільного проєкту Радіо Свобода та UA:Перший).

В Україні 22 жовтня запрацюють нові камери фіксації порушень ПДР

В Україні з 22 жовтня, запрацюють нові камери фіксації порушень правил дорожнього руху.

17 нових камер слідкуватимуть за дотриманням ПДР на дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької і Харківської областей.

Загалом же, за даними поліції, від завтра на дорогах України буде працювати 218 комплексів автофіксації порушень ПДР.

У вересні МВС повідомляло, що за рік роботи системи автоматичної фіксації було складено понад 1,7 мільйона постанов, сплачено штрафів на більше ніж 259,5 мільйонів гривень.