На Донбасі за минулу добу немає втрат серед українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 21 жовтня немає втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили впродовж минулої доби чотири рази порушили режим припинення вогню, з них одного разу – із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

«У районі Луганського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Біля Південного російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї. У напрямку Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів», – ідеться у ранковому зведенні.

Ще один обстріл – з великокаліберних кулеметів поблизу Золотого-4 – українські військові зафіксували в перші години 22 жовтня.

В угрупованні «ДНР» про бойові дії 21 жовтня ще не повідомляли.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових в одному обстрілі впродовж минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.