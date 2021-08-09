У Росії за добу від COVID-19 померли 769 людей

У Росії за добу 8 серпня від коронавірусної інфекції нового типу померли 769 людей, повідомив російський оперативний штаб. Від 6 липня показники смертності від COVID-19 у Росії не опускалися нижче від 700 за добу, рекордні показники, 799 смертей, фіксувалися вже тричі.

Також штаб повідомляє, що 8 серпня в Росії виявили 22 160 нових випадків захворювання. Це мінімум за шість днів, четвертий день поспіль приріст числа інфікованих виявився меншим від 23 тисяч.

Фахівці-демографи ставлять під офіційні показники смертності від COVID-19 у Росії. Спираючись на дані статистики, багато експертів припускають, що смертність могла перевищити показник 500 тисяч. Влада неодноразово були спіймана на маніпуляціях зі статистикою від початку пандемії.

У березні 2020 року вже перший відомий лікарям випадок смерті від коронавірусної інфекції був списаний на тромб, що відірвався в результаті легеневої емболії (поширена причина смерті хворих з COVID-19).

Згідно з офіційною статистикою, з початку пандемії виявлено 6 469 910 випадків захворювання. Влада неодноразово визнавала, що ця оцінка може бути занижена.