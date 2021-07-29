Влада Росії повідомила про третій у липні рекорд смертності від COVID-19

У Росії 29 липня втретє за місяць влада повідомила про денний максимум смертності від COVID-19. За офіційними даними, за добу від хвороби померли 799 осіб.

Вперше за пандемію такий показник був зафіксований 16 липня, а 24 липня він повторився. За даними оперативного штабу, за півтора року від хвороби померли 156 977 осіб.

Фахівці-демографи ставлять під сумнів цю оцінку. Спираючись на дані статистики, багато експертів припускають, що смертність могла перевищити показник 500 тисяч. Влада неодноразово були спіймана на маніпуляціях зі статистикою від початку пандемії.

У березні 2020 року вже перший відомий лікарям випадок смерті від коронавірусної інфекції був списаний на тромб, що відірвався в результаті легеневої емболії (поширена причина смерті хворих з COVID-19).

Згідно з офіційною статистикою, з початку пандемії виявлено 6 218 502 випадків захворювання. Влада неодноразово визнавала, що ця оцінка може бути занижена.