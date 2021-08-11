Росія вчетверте за місяць повідомила про повторення рекорду добової смертності від COVID-19

Влада Росії вчетверте за останній місяць повідомила про рекордні добові показники смертності від коронавірусної інфекції нового типу. За даними оперативного штабу, за добу 10 серпня в Росії померли 799 людей зі встановленим діагнозом COVID-19.

Від 6 липня показники смертності від COVID-19 у Росії не опускалися нижче від 700 за добу.

Також штаб повідомляє, що 10 серпня в Росії виявили 21 571 новий випадок захворювання.

Фахівці-демографи ставлять під офіційні показники смертності від COVID-19 у Росії. Спираючись на дані статистики, багато експертів припускають, що смертність могла перевищити показник 500 тисяч. Влада неодноразово були спіймана на маніпуляціях зі статистикою від початку пандемії.

Зокрема, демограф Олексій Ракша вважає, що «зараз кожен день через ковід умирає від 2400 до 3000 людей, і це означає, що два-три тижні тому заражалося 250–300 тисяч щодня, з них приблизно половина або 60% мали звертатися до лікувального закладу, їм повинні були робити тести і виявляти у них вірус. Реальна статистика мала б бути приблизно 150–180 тисяч хворих щодня в липні», – наголосив фахівець в інтерв’ю Vot-tak.tv, проєкту телеканалу «Белсат».