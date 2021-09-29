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Новини | Коронавірус

У Росії за добу від COVID-19 померли 857 людей. Це на 5 смертей більше від рекорду, встановленого днем раніше

Перевезення хворого пацієнта до одного з госпіталів у Москві

У Росії та окупованому нею Криму за добу 28 вересня від коронавірусної інфекції нового типу померли 857 пацієнтів, це рекордний показник за весь час пандемії, повідомляє оперативний штаб у Москві. Попередній рекорд, 852 померлих, був зафіксований 27 вересня.

Всього від COVID-19, за офіційними даними, померла 206 388 людей у Росії.

За останню добу в цій країні виявили майже 22 з половиною тисячі нових випадків захворювання.

З листопада цього року США відмовлятимуть у в’їзді іноземцям, щепленим від коронавірусу вакцинами, не схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), зокрема, російським препаратом «Спутнік V».

Раніше ВООЗ призупинила схвалення російського препарату через те, що під час інспекції однієї з фабрик, пов’язаних з випуском «Спутніка V», фахівці не виявили «відповідності належним практикам виробництва».

Washington Post зазначає, що «Спутнік V» схвалений у 70 країнах, у яких загалом проживає понад 4 мільярди людей. Всього в світі закупили близько 448 мільйонів доз російського препарату.

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