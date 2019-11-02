У Росії порушили кримінальну справу через відеозаписи розмов дітей із геями

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про «насильницькі дії сексуального характеру щодо неповнолітніх» через відеоролики, в яких діти задають питання геям. Усіх учасників зйомок викликали в поліцію, а матерям двох дітей погрожували позбавленням батьківських прав, повідомила координаторка російського правозахисного проєкту «Правозахист Листівки» (рос. «Правозащита Открытки») Валентина Дехтяренко.

Вона наголосила, що самі батьки дітей, які брали участь у шоу, не мають ніяких претензій до організаторів зйомок. За словами Дехтяренко, є версія, що хтось із них дав свідчення під тиском. Відомо, що до двох матерів приходили представники органів опіки.

Іще у вересні російські загальнодержавні засоби інформації повідомили, що заступник голови Державної думи Петро Толстой направив запити в Міністерство внутрішніх справ Росії і «Роскомнагляд», просячи перевірити ютюб-канал Real Talk через розміщені там випуски ток-шоу «Slivki Kids». У двох із них діти розмовляють з представниками ЛГБТ-спільноти, героїня ще однієї серії – колишня порноактриса. Толстой назвав це «аморальним і етично неприпустимим».

Наприкінці жовтня стало відомо, що на організатора зйомок склали адміністративний протокол про «пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх». Тоді ж повідомляли, що поліція перевірить відеоролики на ознаки таких кримінальних статей, як «розпусні дії» і «втягнення неповнолітнього в дії, які становлять небезпеку для його життя».

Іще 2013 року в Росії був ухвалений закон, що вніс до Кодексу про адміністративні правопорушення заборону «пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх», при цьому він не визначає точно, що саме вважати такою пропагандою і самими «нетрадиційними» відносинами. Його порушення загрожує адміністративним покаранням: штрафами, залежно від обставин, від 4 тисяч рублів до 1 мільйона рублів (за нинішніми курсами – від 1570 гривень до 393 тисячі гривень) чи й адмінарештом. Правозахисники різко критикують цей суперечливий закон, зокрема, й через те, що він фактично дає підстави забороняти проведення гей-парадів та інших публічних акцій ЛГБТІ-спільноти, які теоретично можуть побачити діти. Європейський суд з прав людини визнав цей закон дискримінаційним.