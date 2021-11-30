Росія: Amnesty International звернулася до спецдоповідача ООН у справі шамана Габишева

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до спеціального доповідача ООН з питань прав корінних народів з проханням прийняти до розгляду справу якутського шамана Олександра Габишева, який перебуває на примусовому лікуванні в психіатричній лікарні з інтенсивним спостереженням у Новосибірську. Про це повідомляє сайт організації.

Правозахисники очікують, що спеціальний доповідач ООН, який має повноваження для прямих контактів із владою держав щодо індивідуальних випадків порушень прав людини, надішле термінове звернення російській владі з вимогою звільнити Олександра Габишева. На думку Amnesty International, Габишева незаконно утримують у спеціалізованій лікарні.

Восени 2021 року влада помістила якутського шамана Олександра Габишева до новосибірської психіатричної лікарні спеціалізованого типу з інтенсивним спостереженням за рішенням Якутського міського суду, який відправив Габишева на примусове лікування у кримінальних справах про застосування насильства до правоохоронців.

Навесні 2019 року Олександр Габишев та його соратники вирушили з Якутська у похід до Москви для проведення «обряду вигнання Путіна». Шамана затримали через кілька тижнів і запроторили до психоневрологічного диспансеру, після чого порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. Справу про застосування насильства проти представника влади порушили у грудні 2019 року. За даними адвоката, приводом стало те, що під час затримання шаман нібито пошкодив одяг одному зі співробітників силових структур.

Наприкінці січня 2021 року для примусової госпіталізації Габишева до психдиспансеру задіяли 50 поліцейських та девʼять службових автомобілів. Затримувати Габишева прибули кілька високопосадовців, у тому числі заступник міністра внутрішніх справ Якутії. За кілька днів до затримання Габишев оголосив про новий похід на Москву, який планував на березень 2021 року.