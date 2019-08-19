Росія: Держдума теж створила комісію проти «іноземного втручання»

Державна дума Росії, нижня палата російського парламенту, створила комісію для розслідування іноземного втручання у внутрішні справи Росії після того, як схожу комісію раніше створювали у верхній палаті, Раді федерації.

На перше засідання, повідомляють російські агентства, ця комісія Держдуми може зібратися вже цього тижня.

Голова комісії Василь Піскарьов, який також очолює комітет Держдуми з безпеки, вже направив запити до Міністерства закордонних справ країни, правоохоронних органів і «Роскомнагляду» з проханням надати інформації про нібито втручання закордонних держав у внутрішні справи Росії.

Про таке «втручання» в МЗС Росії, а потім і в Держдумі знову заговорили, зокрема, у зв’язку з акціями протесту в Москві в липні і серпні. За таке «втручання» в МЗС Росії, зокрема, сприйняли твіт одного з підрозділів Держдепартаменту США з застереженням для американських громадян щодо траси неузгодженої ходи чи твіт російської служби «Німецької хвилі», в якому цитувалися гасла демонстрантів.

Раніше в Раді федерації Росії створили комісію для боротьби зі втручанням у вибори в Росії. За результатами її роботи були, зокрема, ухвалені поправки до закону, які дозволили визнавати закордонні засоби інформації, що працюють у Росії, «іноземними агентами».

У Раді федерації про «втручання у вибори» заговорили після того, як у США почали розслідування російського втручання у вибори президента 2016 року.