У Росії далі зросло число загиблих, виявлених під завалами після вибуху в Магнітогорську

У місті Магнітогорську в Росії далі зросло число загиблих, яких виявили під завалами житлового будинку, де днями стався вибух. За повідомленнями на цей час, із-під руїн дістали вже 33 тіла. Невідомою лишається доля ще восьми людей; число виявлених загиблими, як вважають, далі зросте.

Рятувальні роботи тривають без перерви; шансів виявити живих у час, коли морози вночі сягають 20 градусів, практично немає. 1 січня, приблизно через 35 годин після вибуху, рятувальники знайшли живим 11-місячного хлопчика; на цей час серед загиблих шість дітей.

Вибух в одному з під’їздів десятиповерхового житлового будинку в Магнітогорську Челябінської області Росії, що на Південному Уралі, стався вранці 31 грудня, він зруйнував практично весь під’їзд – 26 квартир, у яких були зареєстровані 46 мешканців. Загалом вибух пошкодив 48 квартир. За головну версію вважають вибух побутового газу; за повідомленнями правоохоронців, наразі немає ніяких даних, що могли б свідчити на користь версії терористичного акту.

2 січня в Челябінській області через трагедію був оголошений день жалоби.