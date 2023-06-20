Росія: 71-річному науковцю загрожує 12 років увʼязнення у справі про державну зраду

Російське державне обвинувачення запросило 12 років колонії суворого режиму для 71-річного фізика, співробітника Центрального аерогідродинамічного інституту імені Жуковського (ЦАГІ) Валерія Голубкіна в справі про державну зраду. Про це повідомляє правозахисний проєкт «Перший відділ», адвокати якого захищають науковця.

Справа Голубкіна розглядається у Московському міському суді. Судовий процес відбувається в закритому режимі, справа засекречена.

За даними «Першого відділу», у 2018 році начальник Голубкіна Анатолій Губанов залучив його до міжнародного проєкту Hexafly-Int щодо створення пасажирського літака. Слідство стверджує, що у двох звітах щодо проєкту, які ЦАГІ був зобовʼязаний подати партнерам і які за вказівкою Губанова Голубкін передав колегам із Нідерландів, містилася державна таємниця.

Правозахисники вказують, що насправді це не так, оскільки перед надсиланням одразу три комісії підтвердили, що державної таємниці там немає, звіти можна публікувати та передавати іноземним партнерам.

Валерій Голубкін – професор Московського фізико-технічного інституту, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник ЦАГІ, автор понад 120 наукових праць у галузі аеродинаміки. Він займався теоретичними розробками і мав лише третю форму допуску до держтаємниці. Він ніколи не працював із даними під грифом «цілком таємно» та «особливої важливості», уточнюють у «Першому відділі».

Справу проти Голубкіна порушили 12 квітня 2021 року, того ж дня його заарештували та відправили до СІЗО «Лефортово». У цій же справі проходить раніше заарештований фізик Анатолій Губанов, який працював у ЦАГІ та читав у МФТІ курс з «практичної аеродинаміки високошвидкісних літальних апаратів».

Адвокат Іван Павлов раніше казав, що Валерій Голубкін своєї вини не визнає. Захист наполягає, що у діях вченого відсутній склад злочину. Також повідомлялося, що у Голубкіна дуже поганий стан здоровʼя, оскільки в 2015 році він хворів на рак і перебуває на обліку.