Російська влада повідомила про загиблих у Брянській області внаслідок обстрілу

Унаслідок обстрілу прикордонного селища Климово, районного центру в Брянській області Росії, загинули двоє цивільних – чоловік 2003 року народження та жінка 1994 року народження. Ще один чоловік зазнав легкого поранення, повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Він стверджує, що селище Климово потрапило під обстріл із реактивних систем залпового вогню, і звинувачує в обстрілі Збройні сили України. Губернатор не уточнює, чи був метою обстрілу військовий обʼєкт, але вказує, що «у відповідь… підрозділи Міністерства оборони РФ завдали вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації ЗСУ в районі населеного пункту Семенівка».

За інформацією Богомаза, через обстріл пошкоджено школу, кілька адміністративних будівель, зруйновані житлові будинки. У селищі порушене енергопостачання.

У ЗСУ повідомлення з Росії наразі не коментували.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що російська армія обстріляла місто Семенівка на Чернігівщині в другій половині дня 29 серпня. Він зазначив, що російська армія «цілить по лікарнях».

«Сьогодні у другій половині дня російські терористи із артилерії обстріляли місто Семенівка. Як це вже робили не раз. Пошкоджено хірургічний корпус місцевої лікарні», – заявив Чаус.