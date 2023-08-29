Російські війська обстріляли лікарню на Чернігівщині – Чаус

Російська армія обстріляли місто Семенівка на Чернігівщині у другій половині дня 29 серпня, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Він зазначив, що російська армія «цілить по лікарнях».

«Сьогодні у другій половині дня російські терористи із артилерії обстріляли місто Семенівка. Як це вже робили не раз. Пошкоджено хірургічний корпус місцевої лікарні», – заявив Чаус.

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Голова області додав, що інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Війська РФ регулярно з різних видів озброєння обстрілюють Чернігівщину. При цьому Москва продовжує заперечувати обстріли цивільного населення в Україні.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.