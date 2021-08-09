Помер радянський дисидент, російський правозахисник Сергій Ковальов

Російський правозахисник, учасник радянського дисидентського руху Сергій Ковальов помер у Москві у віці 91 року. Про це повідомляють російські засоби інформації з посиланням на його близьких.

Сергій Ковальов народився 2 березня 1930 року в місті Середина-Буда в тодішній Чернігівський області України (нині це місто входить до Сумської області). Він закінчив біологічний факультет МГУ, опублікував понад 60 наукових робіт, отримав ступінь кандидата біологічних наук.

У 1969 році він увійшов до складу «Ініціативної групи захисту прав людини в СРСР» – першої незалежної правозахисної асоціації в цій країні. Через два роки став активно брати участь у виданні «Хроніки поточних подій» – підпільного бюлетеня радянських правозахисників.

Наприкінці 1974 року Ковальова заарештували за звинуваченням в «антирадянській агітації і пропаганді». За це його засудили до семи років позбавлення волі і трьох років заслання.

У 1990 році Ковальов став народним депутатом Росії. З 1993 до 2003 року був депутатом Держдуми Росії. Брав участь у розробці російської Конституції.

Сергій Ковальов був першим у Росії уповноваженим з прав людини. Він обіймав цю посаду з січня 1994-го до травня 1995 року. Також був головою товариства «Меморіал».