Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Помер радянський дисидент, російський правозахисник Сергій Ковальов

Сергій Ковальов, 2019 рік

Російський правозахисник, учасник радянського дисидентського руху Сергій Ковальов помер у Москві у віці 91 року. Про це повідомляють російські засоби інформації з посиланням на його близьких.

Сергій Ковальов народився 2 березня 1930 року в місті Середина-Буда в тодішній Чернігівський області України (нині це місто входить до Сумської області). Він закінчив біологічний факультет МГУ, опублікував понад 60 наукових робіт, отримав ступінь кандидата біологічних наук.

У 1969 році він увійшов до складу «Ініціативної групи захисту прав людини в СРСР» – першої незалежної правозахисної асоціації в цій країні. Через два роки став активно брати участь у виданні «Хроніки поточних подій» – підпільного бюлетеня радянських правозахисників.

Наприкінці 1974 року Ковальова заарештували за звинуваченням в «антирадянській агітації і пропаганді». За це його засудили до семи років позбавлення волі і трьох років заслання.

У 1990 році Ковальов став народним депутатом Росії. З 1993 до 2003 року був депутатом Держдуми Росії. Брав участь у розробці російської Конституції.

Сергій Ковальов був першим у Росії уповноваженим з прав людини. Він обіймав цю посаду з січня 1994-го до травня 1995 року. Також був головою товариства «Меморіал».

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG