Росія: режисеру Серебренникову присудили штраф і умовний термін

Суд у столиці Росії Москві оголосив вирок у справі «Сьомої студії». Режисер Кирило Серебренников визнаний винним у шахрайстві в особливо великому розмірі і засуджений до трьох років позбавлення волі умовно і штрафу 800 тисяч рублів. Суд вирішив, що «виправлення можливе без реального терміну».

Інших фігурантів справи, колишнього генерального директора «Сьомої студії» Юрія Ітіна та колишнього генерального продюсера «Сьомої студії» Олексія Малобродсього також засуджено до умовних термінів і штрафів.

Обвинувачення просило засудити Серебренникова до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму, Малобродського – до п'яти років, Юрія Ітина – до чотирьох років.

Біля будівлі суду під час оголошення вироку зібралися сотні людей, як прихильники, так і противники обвинувачених.

Обвинувачення вважає, що дії Серебренникова та інших обвинувачених завдали бюджету збитків на 129 мільйонів рублів.

Фігуранти справи відмовилися визнавати провину в розкраданні бюджетних коштів і наголошували, що навпаки вкладали в проекти в тому числі власні гроші.