У Росії звільнили з-під варти Настю «Рибку»

У Росії звільнили затриману у відділку поліції білоруську модель і ескорт-працівницю Анастасію Вашукевич, більше відому як Настя «Рибка», яка була фігурантом розслідувань опозиційного діяча й антикорупційного активіста Олексія Навального.

Як заявив голова російської правозахисної організації «Агора» Павло Чикін, посилаючись на адвоката Світлану Сидоркіну, ніяких звинувачень не висували ні їй, ні її напарникові Олександрові Кирилову, більше відомому як Алекс «Леслі», якого затримували разом із нею, а нині так само відпустили; при цьому з обох узяли зобов’язання про явку.

Звільнення «Рибки» підтвердив і її адвокат Дмитро Зацаринський, але подробиці пообіцяв повідомити вже 23 січня.

Нині ж, 22 січня, планувалося, що суд мав обрати обом затриманим запобіжний захід.

19 січня суд у Москві продовжував обом термін затримання на наступні три доби.

Обидва опинилися в Москві й були затримані 17 січня, коли Вашукевич, громадянка Білорусі, летіла транзитом із Бангкока в Таїланді до Мінська. Її затримали силоміць, коли вона перебували у транзитній зоні аеропорту. Тоді повідомляли, що Вашукевич підозрюють у втягненні в заняття проституцією, скоєному у складі групи осіб. За словами адвоката затриманої, дві громадянки Росії написали заяви на Вашукевич і Кирилова. Цей злочин нібито стався на території Росії.

«Рибка» й «Леслі» прилетіли до Москви з Таїланду, звідки їх депортували після суду за нелегальну організацію сексуальних послуг. Обох засудили до вже відбутого ними у слідчому ізоляторі терміну в 9 місяців ув’язнення, штрафу і видворення з країни.

У 2018 році Настя «Рибка» стала героїнею розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про віце-прем’єра Росії Сергія Приходька і бізнесмена Олега Дерипаску. Навальний звинуватив Приходька в корупції. Він стверджував, що чиновник у серпні 2016 року провів три дні на яхті Дерипаски біля берегів Норвегії разом із «дівчатами з ескорт-агентств». Це стало відомо з книжки й «Інстаграму» Насті «Рибки». Вона стверджувала, що коли перебувала на яхті, Дерипаска обговорював із Приходьком втручання у вибори президента США. Пізніше в суді за позовом Дерипаски Вашукевич вибачилася перед ним.

«Рибка» просила для неї і «Леслі» політичного притулку у США й обіцяла розповісти певні подробиці втручання Росії у вибори президента США, якщо їй допоможуть зі звільненням із-під арешту в Таїланді.

Дерипаска повністю заперечував інформацію з розслідування Навального і подав до суду на «Рибку» і «Леслі» за порушення недоторканності приватного життя. Суд стягнув із відповідачів по 500 тисяч російських рублів.

Згодом «Рибка» заявляла, що передала всі записи про втручання Росії Дерипасці. На яких саме умовах і як саме це сталося, враховуючи, що «Рибка» перебувала у в’язниці в Таїланді, не ясно. Сам Дерипаска її слова ніяк не коментував.

21 січня Навальний оприлюднив своє нове розслідування, в якому стверджує, що саме Дерипаска був ініціатором кримінального переслідування Вашукевич. За словами опозиціонера, він роздобув аудіозаписи розмов підприємця і наближених до нього осіб, у яких вони обговорювали долю «Рибки».