Адвокат Насті Рибки назвав її затримання «міжнародним скандалом»

Адвокат громадянки Білорусі Анастасії Вашукевич, більш відомої як Настя Рибка, назвав її затримання в московському аеропорту великим міжнародним скандалом.

В інтерв’ю російській службі Радіо Свобода Дмитро Зацаринський підкреслив, що співробітники правоохоронних органів силоміць перенесле Вашукевич з транзитної зони, в якій вона знаходилася, на територію Росії. За словами адковата, цим правоохоронці перевищилои свої посадові повноваження.

Вашукевич 17 січня прилетіла рейсом з Бангкока і мала пересісти на літак до Мінська. На оприлюдненому відеозапису видно, як кілька правоохоронців силоміць саджають її у крісло-каталку.

Вашукевич підозрюють у втягненні в заняття проституцією, скоєному у складі групи осіб. За словами адковата затриманої, дві громадянки Росії написали заяви на Вашукевич і її напарника, тренера з особистого розвитку Олександра Кирилова.

Сам злочин нібито мав місце на території Росії. Інших подробиць Зацаринський не повідомив.

Як повідомляє інформаційна агенція «Інтерфакс», у посольстві Білорусі повідомили, що вивчають інформацію про затримання Вашукевич. Водночас у поліції Москви це затримання підтвердили.

Разом із Вашукевич затримали й Кирилова та ще двох росіян.

Також 18 січня видання The Bell повідомило про обшуки у родичів Вашукевич і Кирилова.

Рибка й Леслі прилетіли до Москви з Таїланду, звідки їх депортували після суду за нелегальну організацію сексуальних послуг. Обох засудили до умовного терміну ув’язнення і видворення з країни.

У 2018 році Настя Рибка стала героїнею розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про віце-прем’єра Росії Сергія Приходька і бізнесмена Олега Дерипаску.

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Навальний стверджував, що чиновник у серпні 2016 року провів три дні на яхті Дерипаски біля берегів Норвегії разом із «дівчатами з ескорт-агентств». Це стало відомо з книги й «Інстаграму» Насті Рибки. Навальний звинуватив Приходька в корупції.

Рибка просила для неї і Леслі політичний притулок в США й обіцяла розповісти певні подробиці втручання Росії у вибори президента США, якщо їй допоможуть зі звільненням з-під арешту в Таїланді.

Олег Дерипаска повністю заперечував інформацію з розслідування Навального і подав до суду на Рибку і Леслі за порушення недоторканності приватного життя. Суд стягнув з відповідачів по 500 тисяч рублів. Згодом Рибка заявляла, що передала всі записи про втручання Росії Дерипасці. На яких саме умовах і як саме це сталося, враховуючи, що Рибка перебувала у в’язниці, неясно. Сам Дерипаска її слова ніяк не коментував.