Росія порушила кримінальну справу про «екоцид» через окупацію нею Криму

Слідчий комітет Росії повідомив, що порушив кримінальну справу за статтею про «екоцид» через окупацію Росією українського Криму, внаслідок якої Україна припинила постачання води на захоплений півострів своїм Північнокримським каналом.

Як мовиться в повідомленні, після так званого «входження Криму до Росії», як там, як і терміном «возз’єднання», називають російську окупацію, «невстановлені особи, які перебувають на території України і які виступають проти возз’єднання Криму з Росією, на порушення положень Конвенції про заборону військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище вирішили завдати шкоди економічній, соціальній і екологічній обстановці Кримського півострова шляхом перекриття Північнокримського каналу».

У повідомленні перелічуються наслідки «відсутності належного водопостачання регіону» після того, як це постачання було перекрите в квітні 2014 року, і стверджується, що «слідством встановлюються всі обставини злочину і причетних до нього осіб.

При цьому в Москві ані словом не згадали про незаконність окупації Росією українського Криму і про те, що за міжнародним правом саме окупант несе повну відповідальність за забезпечення населення окупованих територій.

Після захоплення українського Криму Росією постачання води Північнокримським каналом, яке й до того здійснювалося на комерційних засадах (воду купував належний орган у системі влади українського Криму), було припинене, зокрема фізично – шляхом побудови спочатку тимчасової, а потім постійної дамби в Херсонській області. Тим часом у самому Криму під насадженою Росією владою господарство каналу, яке вимагало постійного догляду, зокрема помпові станції і догляд за руслом каналу, було закинуте, і нині він недієздатний, незалежно від можливого постачання води з материкової частини України.

Будівництво Україною цього каналу після повернення Криму від РРФСР до УРСР за радянських часів дозволило розвинути сільське господарство українського півострова. Тим часом, як наголошують нині в Києві, для цивільного населення Криму, якщо не рахувати перевезених на півострів із Росії переселенців, води цілком вистачає з місцевих джерел. Таким чином, можливе постачання води з материкової частини України пішло б на використання російськими військами, завезеними з Росії до Криму, чи розгорнутою там Росією промисловістю тощо.

У владі України багато разів наголошували, що внаслідок незаконної окупації Росією українського Криму тепер держава-окупант, відповідно до міжнародного права, несе відповідальність за населення окупованих територій, а про відновлення водопостачання на півострів із материкової частини України може бути мова тільки після деокупації півострова.