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07 жовтня 2020, Київ 21:25
Новини | Міжнародні

У Росії вибухають артилерійські снаряди, є поранені

Пожежа на складі боєприпасів у Рязанській області Росії, 7 жовтня 2020 року

У Рязанській області Росії внаслідок вибухів боєприпасів на території колишньої військової частини дві людини поранені, повідомляє агенція «Інтерфакс». Поранених доправили до лікарні міста Скопин, стан одного з пацієнтів є тяжким.

Повідомляється також, що в 13 населених пунктах, розташованих у радіусі п’яти кілометрів від місця події, відключили газ.

Пожежа, а слідом за нею серія вибухів сталися в районі селища Желтухіне Рязанської області вдень 7 жовтня. У Міністерстві оборони Росії заявили, що причина надзвичайної події – загоряння сухої трави, після чого «поривчастим вітром вогонь перекинуло на майданчик зберігання артилерійських снарядів».

У зв’язку з інцидентом евакуйовані понад півтори тисячі місцевих жителів. На місце події вилетів керівник МНС Росії Євген Зіничев.

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