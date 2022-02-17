З Росії висланий заступник американського посла Барт Горман

З Росії висланий заступник посла США Барт Горман, повідомили 17 лютого російські агенції «РИА Новости» та «Інтерфакс» із посиланням на американську дипломатичну місію в Москві.

Пізніше у четвер інформацію підтвердив Держдепартамент США. «Дії Росії проти заступника голови нашої місії є провокаційними, і ми розглядаємо їх як крок до ескалації, відповідь на яку зараз розглядаємо», – цитує Reuters заяву Держдепартаменту.

Поки не ясно, що саме спричинило висилку Гормана. Рішення ухвалене на тлі напруженості навколо України, що зберігається кілька місяців, і припущень західних країн, що Росія може готувати вторгнення в цю країну. За даними Вашингтона, Росія зосередила поблизу українських кордонів угруповання чисельністю 150 тисяч солдатів та значну кількість армійської техніки. Москва плани вторгнення заперечує.

Паралельно з цим США та Росія, відносини між якими тривалий час залишаються на вкрай низькому рівні, ведуть обговорення щодо присутності та роботи їхніх дипломатичних місій у столицях обох держав. Москва в грудні 2021 року заявила, що американські співробітники посольства США, які пропрацювали в Росії понад три роки, мають бути відправлені назад на батьківщину, пише «Голос Америки».

Барт Горман мав чинну візу, і він пробув у Росії менш як три роки. На цьому наголосили як у Держдепартаменті, так і речник американської дипмісії Джейсон Ребгольц, слова якого раніше наводило, зокрема, «РИА Новости». Ребгольц зазначав, що Горман вважався другим за значенням посадовцем у посольстві в Москві і був ключовим членом керівного складу дипмісії. Джейсон Ребгольц також згадав, що в січні США залишив заступник російського посла у Вашингтоні, і що це сталося «в рамках регулярної дипломатичної ротації після завершення його відрядження в січні».

Держдепартамент 17 лютого закликав Росію зупинити, як кажуть у Вашингтоні, «безпідставні висилки американських дипломатів та іншого персоналу» та продуктивно сприяти відновленню роботи місій. «Зараз більше, ніж будь-коли, критично важливо, щоб наші країни мали необхідний дипломатичний склад на місцях, щоб полегшити контакти між урядами», – наголошують у Держдепартаменті.