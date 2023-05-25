Росія оголосила про закриття консульства Швеції в Петербурзі та висилку пʼяти шведських дипломатів

МЗС Росії оголосило персонами нон ґрата пʼятьох шведських дипломатів. Крім того, з 1 вересня 2023 року буде закрите генеральне консульство РФ у шведському Ґетеборзі та відкликана з цієї ж дати згода на роботу генерального консульства Швеції у Санкт-Петербурзі.

Таке рішення, оголосило російське зовнішньополітичне відомство, ухвалене після того, як Швеція 25 квітня вислала пʼятьох співробітників російських дипломатичних установ.

«Ці дії шведської влади ще більше погіршили ситуацію в двосторонніх відносинах, які досягли безпрецедентно низького рівня, у тому числі внаслідок русофобської кампанії, що не припиняється у Швеції», – йдеться в заяві МЗС РФ.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем, пояснюючи рішення про висилку російських дипломатів, говорив, що їм було наказано залишити країну через «діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом». Зазвичай таке формулювання означає, що дипломатів запідозрили у шпигунстві.