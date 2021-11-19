Рада організацій «російських співвітчизників» у США зупинила роботу через розслідування ФБР

Координаційна рада організацій «російських співвітчизників» (КСОРС) у США (англійською організація називається Russian Community Council of the USA) оголосила, що зупинила свою діяльність «у звʼязку з розслідуванням американських спецслужб» згідно із законом 1938 року про «іноземних агентів».

У заяві КСОРС сказано, що за останній рік не менш як 300 росіян у США «були піддані слідчим заходам ФБР». Представників російської громади обшукують і допитують у межах розслідування згідно із законом про «іноагентів», цікавлячись можливими звʼязками з російськими організаціями та державними структурами – від дипломатичної місії Росії у США до руху «Безсмертний полк».

В організації підкреслили, що рада «ніколи не втручалася у внутрішньополітичний порядок денний США, не мала фінансових ресурсів, не отримувала і не роздавала будь-яких грантів».

У посольстві Росії у США вимагають «негайно припинити переслідування представників російської діаспори». У дипломатичній місії розцінили дії ФБР як недружні щодо Росії.