РФ зменшила своє корабельне угруповання, але ракетоносій в Чорному морі залишила – Сили оборони півдня

Росія зменшила своє корабельне угруповання, але її ракетоносій залишається в Чорному морі, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.

«Вороже корабельне угруповання, яке було розгорнуто у кількості 12 кораблів зменшило присутність великих десантних кораблів, завівши ще 6 одиниць в пункти базування. У Чорному морі продовжує бойове чергування надводний ракетоносій, споряджений 8 крилатими ракетами типу «Калібр», – йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними українських військових, в Азовському морі на бойовому чергуванні перебувають два російські кораблі.

Вранці 15 січня Військово-морські сили ЗСУ повідомляли, що у Чорному морі чергують десять російських кораблів, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр». В Азовському і Середземному морях було по одному російському кораблю.

Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.