У Росії новий рекорд смертності від COVID-19 за добу

У Росії за останню добу померли 439 пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Це черговий максимум: 11 листопада повідомлялося про 432 померлих.

За весь період пандемії в Росії, за офіційними даними оперативного штабу, від COVID-19 померли понад 32 тисячі людей. За оцінками Росстату ця цифра значно вища, а надлишкова смертність цього року вже склала більше 128 тисяч людей.

Добовий приріст нових інфікованих у Росії знову перевищив 21 тисячу і склав 21 608 випадків. Максимум з початку пандемії був зафіксований 9 листопада – 21 798 нових випадків зараження.

Одужали за останню добу 18 811 людина, 438 368 пацієнтів продовжують лікування.

Найбільше нових хворих виявили у Москві – понад 6 тисяч.

Російський уряд доручив главам регіонів взяти на особистий контроль забезпечення медичних організацій ліками, засобами індивідуального захисту та створення резерву ліжок.