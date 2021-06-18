У грудні Росія офіційно вийде з Договору про відкрите небо

Росія офіційно вийде з Договору про відкрите небо наприкінці року.

«Росія повідомила всі держави-члени про своє рішення вийти з Договору про відкрите небо через шість місяців після надсилання повідомлення. Отже, це відбудеться 18 грудня 2021 року», – мовиться у повідомленні МЗС Росії.

Північноатлантична рада, головний орган прийняття політичних рішень НАТО, заявила, що «глибоко» шкодує про крок Росії, зазначивши, що угода є «важливим юридично обов’язковим інструментом, який сприяє прозорості, безпеці та стабільності та взаємній довірі до євроатлантичного регіону».

За повідомленням Північноатлантичної ради НАТО, Росія «протягом багатьох років відмовлялася повністю виконувати свої зобов’язання за Договором про відкрите небо, в тому числі, вводячи невідповідні обмеження польотів над Калінінградською областю

На початку червня президент Росії Володимир Путін підписав закон, який офіційно закріплює вихід Росії з міжнародного договору, що дозволяє країнам збирати інформацію про збройні сили один одного в цілях підвищення прозорості, після виходу США з цієї угоди наприкінці минулого року.