У Росії у черзі на прощання з Горбачовим затримали кілька людей – ЗМІ

Поліція у центрі Москві затримала чотирьох чи п'ятьох людей, які стояли в черзі на прощання з колишнім президентом СРСР Михайлом Горбачовим. Про це повідомило видання «ОВД-Инфо» з посиланням на очевидців.



За даними видання, двох чи трьох людей було затримано за антивоєнні значки. Ще одну людину – за те, що заступилася за затриману. Ще одну пенсіонерку – після того, як поліцейські почули критику на свою адресу, розповідає видання.



На затриманих із антивоєнними значками склалт протоколи за адміністративною статтею про дискредитацію армії, їм загрожує штраф до 50 тисяч рублів. Інших затриманих відпустили без оформлення протоколів.



Церемонія прощання з Горбачовим пройшла у суботу, 3 вересня, пізніше його поховали на Новодівичому кладовищі.

Останній генеральний секретар ЦК КПРС, перший та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов помер 31 серпня на 92-му році життя.