У Росії вперше виявлено понад 27 тисяч випадків COVID-19 за добу

У Росії вперше добовий приріст нових заражень коронавірусом перевищив 27 тисяч – 27 543 випадки. Це максимум за весь період пандемії. Померли за останню добу 496 пацієнтів. Про це повідомляє російський оперативний штаб по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу.

Це на дві тисячі більше, ніж напередодні. При цьому продовжується позитивна динаміка за кількістю виписаних. За минулу добу в Росії одужали і були виписані 26 682 пацієнта з COVID-19, що є максимумом за весь період епідемії.

Найбільше нових випадків зараження у Москві – 7 918. Це черговий рекорд. Померли за останню добу у російській столиці 77 осіб.

За офіційними даними, у Росії від початку пандемії виявили 2,2 мільйона випадків COVID-19, одужали понад 1,7 мільйона. Померли, за даними оперативного штабу, 38 558 пацієнтів. Фахівці-демографи вказують на ознаки заниження статистики владою і вважають, що смертність від COVID-19 у Росії в рази вища.

Багато фахівців у Росії ставлять під сумнів офіційні дані про кількість померлих від COVID-19 – по-перше, сама влада визнає, що до них відносять тільки ті випадки, в яких коронавірус був визнаний головною причиною смерті, по-друге, так звана надлишкова смертність цього року у порівнянні з минулим у більшості регіонів Росії істотно вища, ніж офіційні цифри померлих від коронавірусної інфекції.