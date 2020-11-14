У Росії вперше виявили понад 22 тисячі інфікованих коронавірусом за добу

У Росії 13 листопада вперше виявили понад 22 тисячі нових інфікованих коронавірусом за добу. За інформацією оперативного штабу по боротьбі з поширенням хвороби, за день на 14-листопада захворіло 22 702 особи.

Рекордне значення оновлюється вже втретє за цей тиждень.

Дані про смертність у країні різняться. За інформацією оперативного штабу, померли 32 834 людини. Дані Росстату по місяцях збільшують смертність в 2-3 рази. До жовтня відомство зафіксувало в Росії 128 тисяч надлишкових смертей за рік.

Рахункова палата зафіксувала зростання спаду населення Росії у 2020 році на 30 відсотків.