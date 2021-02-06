Росія: суд оштрафував німого чоловіка за «скандування гасел»

Суд у російському Санкт-Петербурзі оштрафував на 5 тисяч рублів (близько 1,8 тисячі гривень) місцевого жителя Євгена Агафонова за статтею про порушення порядку проведення публічного заходу. Про це повідомляє телеграм-канал «Апологія протесту».

У протоколі, який склала поліція, мовиться, що він «спільно з іншими учасниками публічного заходу скандував гасла». При цьому Агафонов є інвалідом третьої групи по слуху і не може говорити.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, у день затримання чоловік йшов до магазину. Агафонов стверджує, що про акцію нічого не знав. Його затримали, коли він намагався показати поліцейським, що не чує.

У відділі Агафонов провів 9 годин, йому не надали перекладача. Адвокат затриманого уточнив, що його підзахисний не розумів роз'яснення поліцейських і не знав, які у нього права і обов'язки.

Зазначається, що суд призначив Агафонову покарання нижче найнижчої межі.

У Росії відбулися дві акції протесту на підтримку Олексія Навального – 23 і 31 січня. Стихійні мітинги пройшли і 2 лютого.

У цей день Симоновський суд Москви ухвалив рішення відправити Навального в колонію, замінивши йому умовний термін ув’язнення на реальний. Минулої неділі на протестних заходах по всій країні затримали рекордну кількість людей – близько п’яти тисяч.