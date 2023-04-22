Росія: в Московській області спалахнула пожежа в цеху з утилізації відходів

У Московській області РФ вранці 22 квітня спалахнула пожежа – загорівся цех із утилізації пластику та гуми, повідомляє пресслужба російського МНС.

«У Люберцях вогнеборці локалізували пожежу в металевому цеху з утилізації відходів. Загрози сусіднім будівлям немає», – йдеться в повідомленні.

Як видно з кадрів, величезний стовп диму видно майже з усього міста. Площа пожежі охопила 1500 квадратних кілометрів, уточнили рятувальники.

До гасіння пожежі, за словами російських рятувальників, залучили 11 машин та 38 пожежників.

Раніше стало відомо, що в ніч на 17 квітня в російському Бєлгороді й Бєлгородській області сталися пожежі на двох цивільних об’єктах, заявив губернатор регіону В’ячеслав Гладков. Про які саме об’єкти йдеться і причину займання Гладков не уточнив. Згодом він написав у телеграмі, що пожежі загасили, а постраждалих немає.