Росія: Путін підписав закон про голосування через пошту та інтернет

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє проводити вибори всіх рівнів і голосування на референдумах через пошту та інтернет, повідомив сайт Кремля.

Документ був внесений до Держдуми Росії 13 травня і того ж дня пройшов усі три читання в Нижній палаті російського парламенту, вже через тиждень його схвалила Рада Федерації.

Документ також передбачає, що збір підписів на вибори можна буде проводити через портал державних послуг.

Норма про голосування по пошті не поширюється на заплановане загальноросійське голосування із внесення змін до Конституції, яке з 22 квітня перенесли на невизначений термін через епідемію коронавірусу. Очікується, що голосування може відбутися всередині літа.