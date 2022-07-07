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За тиждень дії візового режиму з РФ жоден росіянин не звернувся за отриманням української візи – Кулеба

З 1 липня почав діяти візовий режим для громадян Росії

За тиждень від початку функціонування в Україні візового режиму з РФ жоден росіянин не звернувся за отриманням української візи, повідомив в ефірі телемарафону міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Дуже показовий момент, що за сім днів функціонування візового режиму (з РФ – ред.) на всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який би подався на отримання української візи», – сказав Кулеба.

Водночас, за його словами, за цей час було понад 100 дзвінків у МЗС та посольства України в різних країнах з проханням роз’яснити, як отримати візу та що для цього потрібно. Але жодної заявки так і не було.

«Це насправді історичний момент, який демонструє, до якого рівня агресія Путіна довела відносини не між нашими державами, а між нашими народами», – звернув увагу Кулеба.

З 1 липня почав діяти візовий режим для громадян Росії. Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що «подорожі без візи – це привілей для громадян розвинутих демократій, які не вбивають мирних людей і не зазіхають на суверенітет інших держав. І Росія у цей список явно не потрапляє». При цьому він зауважив, що навіть якщо громадянин РФ отримав візу – «це ще не гарантує безперешкодний в’їзд до України».

Міністерство закордонних справ України раніше повідомляло, що громадяни Росії можуть оформити українські візи у візових центрах компанії VFS Global, розташованих у восьми російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі.

Росіяни, які живуть за кордоном, можуть оформити українські візи у дипломатичних представництвах України у країнах, де вони проживають.

Петицію про запровадження візового режиму для громадян РФ було зареєстровано на сайті президента України в середині лютого. Наприкінці травня президент Володимир Зеленський підтримав ініціативу. 17 червня уряд України ухвалив постанову про запровадження візового режиму для росіян.

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