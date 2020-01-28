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28 січня 2020, Київ 15:04
Новини | Події

Херсон: росіянку не пустили в Україну і видали заборону на в’їзд через візит до окупованого Криму

Росіянці заборонили в’їзд в Україну

У Херсоні прикордонники на три роки заборонили в’'їзд в Україну громадянці Росії через відвідування анексованого Криму через закриті пункти пропуску.

«На прикордонний контроль авіарейсом Стамбул-Херсон прибула громадянка Росії. Під час перевірки документів військовослужбовці встановили, що росіянка в жовтні 2019 року незаконно відвідувала анексований Крим. За порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї прикордонники іноземку не пропустили і заборонили їй на три роки відвідувати територію України», – мовиться у повідомленні.

Ім'я та прізвище громадянки Росії, якій видали заборону на в'їзд, українські прикордонники не повідомляють. Її коментарі щодо заборони також відсутні.

У прес-службі відомства повідомили, що протягом минулого року українські прикордонники з різних причин відмовили у пропуску 1154 людям.

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