Херсон: росіянку не пустили в Україну і видали заборону на в’їзд через візит до окупованого Криму

У Херсоні прикордонники на три роки заборонили в’'їзд в Україну громадянці Росії через відвідування анексованого Криму через закриті пункти пропуску.

«На прикордонний контроль авіарейсом Стамбул-Херсон прибула громадянка Росії. Під час перевірки документів військовослужбовці встановили, що росіянка в жовтні 2019 року незаконно відвідувала анексований Крим. За порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї прикордонники іноземку не пропустили і заборонили їй на три роки відвідувати територію України», – мовиться у повідомленні.

Ім'я та прізвище громадянки Росії, якій видали заборону на в'їзд, українські прикордонники не повідомляють. Її коментарі щодо заборони також відсутні.

У прес-службі відомства повідомили, що протягом минулого року українські прикордонники з різних причин відмовили у пропуску 1154 людям.