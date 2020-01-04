СБУ: заборона на в’їзд російського актора Добронравова знята

Служба безпеки України в червні 2019 року зняла заборону на в’їзд в Україну російському актору Федору Добронравову, повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська в коментарі Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Вона уточнила, що рішення суду схвалене в березні 2019 року.

У листопаді 2017 року Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну терміном на три роки громадянинові Росію, актору Федорові Добронравову. За даними СБУ, росіянин робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією, також неодноразово відвідував Крим з порушенням встановленого українським законом порядку.

Після цього Міністерство культури внесло Добронравова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави.

Відповідно до чинного законодавства, Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Наприкінці березня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону серіалу «Свати». Суд назвав протиправними дії СБУ через звернення до Міністерства культури України про внесення Добронравова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці та визнав протиправним.

16 травня колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду відхилила апеляцію Служби безпеки України та Державного агентства України з питань кіно на рішення суду першої інстанції.