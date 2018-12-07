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Уже неделю в Украину закрыт въезд для россиян-мужчин от 16 до 60-ти. Такое решение было принято в рамках военного положения, после агрессивных действий России по отношению к украинским военным в Керченском проливе. Чтобы не допустить формирование «частных» армий, которые на самом деле являются представителями вооруженных сил России – объяснило запрет руководство страны. Кого это уже коснулось?

Дарья вышла замуж за россиянина и долгое время ездила по украинскому паспорту домой: проведывала родителей и друзей. После того, как получила гражданство России, тоже въезжала без проблем. После введения запрета она не пробовала пересекать украинскую границу, так как побаивается: вдруг, кроме мужа, не пустят и ее.

«Я не хочу рисковать. У меня на кону отпуск с мамой. Если меня не пустят, то я потеряю тур. Ну и пишут, что были случаи, когда не пускали женщин. Съезжу «в разведку», но не сейчас», – говорит она.

На вопрос, как изменится ее жизнь, если запрет продлят на более длительный срок, Дарья отвечает: «Я финансово содержу родителей – сейчас даже денежные переводы еле доходят. Мама – пенсионер, папа – инвалид. Мне надо просто ездить к ним и помогать. Ну, и кроме объективных причин – невозможность ездить домой – это огромная проблема для любого человека».

Украинцы к решению о запрете въезда россиянам отнеслись двояко: одни считают, что так нужно было сделать еще в 2014 году, другие переживают за встречи с родственниками. Не менее волнуются и сами россияне, у которых остались близкие в Украине, боятся, что, несмотря на четкие критерии недопуска – мужчины 16-60 – не пускать могут всех.

Радио Донбасс.Реалии опросили жителей Мариуполя: повлиял ли запрет въезда россиян на их жизнь?

«Мне на самом деле они не мешают ничем. Пусть ездят», – говорит житель Мариуполя.

«Это очень плохо. Родственники есть, связи должны быть. У меня мать еще жива. 90 лет. Она в России», – комментирует другой мариуполец.

«Это запоздалое, но правильное решение. Я слишком хорошо помню Донецк весной 2014 года, когда караваны автобусов из Ростова привозили тысячи россиян, которые устроили нам там «русскую весну», – рассказывает еще один житель Мариуполя.

Есть исключения. Кого пустят?

О правильности введения такого запрета говорит и украинский журналист Алексей Фалин. По его словам, даже при ограничении въезда россиян в Украину все равно остается риск каких-либо провокаций.

«Действительно этот запрет надо было вводить еще 5 лет назад, а не сейчас. Но почему именно сейчас? Во-первых, начинается передвыборная кампания, а во-вторых идут скандалы вокруг автокефалии украинской церкви. И готовятся протесты и провокации. И такой запрет позволит избежать многих неприятных нюансов. К примеру, в Украину не смогут заехать профессионально подготовленные любители «шпилей» (имеется в виду история с россиянами Башировым и Петровым, подозреваемые в Британии в отравлении Скрипалей в английском городе Солсбери – ред.) Бывают и девушки-шпионки, но их намного меньше. И такое решение все же уменьшает риск», – говорит Алексей Фалин.

Не нужно поддаваться панике, а нужно проверять информацию, говорит украинский журналист Алексей Фалин. Каждый гражданин России может обратиться с запросом к украинской погранслужбе и уточнить, пропустят его или нет. Тем более, что даже в ограничении с мужчинами возрастом от 16 до 60 лет тоже есть исключения: едут на похороны, в связи с болезнью близких родственников, при наличии дипломатического статуса, а также документов, позволяющих проживать в Украине.

В пограничной службе утверждают, что каждая ситуация решается индивидуально.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Rаdio@rferl.org)