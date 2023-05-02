Громадянина РФ підозрюють у відмиванні в США 150 млн дол

Росіянина Фелікса Медведєва, який проживає у США, звинуватили у відмиванні понад 150 мільйонів доларів та веденні бізнесу без ліцензій, повідомила пресслужба Мін’юсту США.

«Медведєв, імовірно, використав американську банківську систему для незаконного переведення понад 150 млн дол. Такі злочинні дії становлять серйозну небезпеку для цілісності нашої фінансової системи», – заявив прокурор США Раян Б’юкенен.

Як повідомили в Мін’юсті, Фелікс Медведєв зареєстрував у Джорджії вісім компаній, щоб перевести 150 млн дол із різних рахунків серією з 1,3 тисяч транзакцій. За інформацією відомства, створені ним компанії не мали стандартних ділових витрат і співробітників. У прокуратурі вважають, що 65 млн дол було використано для купівлі іноземних золотих злитків.

В обвинувальному висновку 39 пунктів у відмиванні грошей та один пункт про нелегальне ведення бізнесу.

Раніше у США заарештували громадянина Білорусі Сергія Карпушкіна. За даними Мін’юсту, він та його спільник, житель штату Флорида Джон Унсалан, протягом трьох років брали участь «у схемі з метою обходу американських санкцій, введених щодо олігарха Сергія Курченка». Слідство вважає, що вони закупили для двох «пов’язаних із Курченком» компаній сталеплавильні матеріали на 150 млн дол. У разі визнання винним Карпушкіну загрожує до 20 років ув’язнення.