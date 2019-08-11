Роскомнагляд вимагає від Google заборонити рекламу акцій протесту на YouTube

Роскомнагляд вимагає від Google заборонити рекламу «несанкціонованих масових заходів» на YouTube.

«Ряд структур купують у YouTube рекламні інструменти, такі як «push-повідомлення», з метою поширення інформації про незаконні масові заходи, спрямовані на зрив виборів федерального і регіонального значення», – заявили в Роскомнагляді.

У відомстві не уточнили, про які саме структури йде мова.

Голова тимчасової комісії Ради федерації із захисту державного суверенітету і запобігання втручання у внутрішні справи Андрій Клімов стверджує, що люди, які прийшли на мітинг, «ні з того ні з сього почали отримувати на свої гаджети інформацію з джерел, на які ніколи не підписувалися», і «ця інформація носила явно підбурливи характер і фактично відкрито направляла громадян в сторону охоронюваних федеральних об'єктів».

10 серпня в російських містах відбулися акції за чесні вибори. Зокрема, у Москві вимагали допустити до виборів незареєстрованих кандидатів у Московську міську думу.

У Санкт-Петербурзі відбулися неузгоджені акції на підтримку московського мітингу. Їхні учасники заявили, що проводять поодинокі пікети, які не потребують узгодження.

За даними проєкту «ОВД-Инфо», у зв’язку з акціями 10 серпня у п’ятьох містах затримали 352 людини.

Протести в Москві відбуваються не вперше. 27 липня і 3 серпня поліція застосувала силу до демонстрантів і затримала понад 2 300 людей.