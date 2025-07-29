У РФ заявляють, що очільник «Роскосмосу» вперше з 2018 року зустрінеться з головою НАСА

Гендиректор «Роскосмосу» Дмитро Баканов прибув до американського міста Г’юстон у штаті Техас на переговори з керівництвом американського космічного агентства НАСА, повідомили 29 липня російські інформагентства з посиланням на пресслужбу російської держкорпорації.

Переговори Баканова з тимчасовим виконувачем обов’язків адміністратора НАСА Шоном Даффі стануть першою особистою зустріччю керівників космічних агентств двох країн від 2018 року.

Переговори заплановані на 31 липня. На них обговорюватимуть продовження експлуатації Міжнародної космічної станції, продовження перехресних польотів і процес зведення станції з орбіти, йдеться у повідомленні російського «Інтерфаксу». У планах російської делегації також вказані відвідини Космічного центру імені Джонсона і виробничого підрозділу компанії Boeing.

Космічна програма – один із небагатьох міжнародних проєктів, у рамках яких США і Росія продовжують співпрацювати. Відносини в інших сферах між двома країнами були перервані після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, зазначає Reuters.

Після повернення в січні на посаду президента США Дональда Трампа Білий дім почав робити кроки для відновлення контактів із Москвою.

Згодом Трамп почав заявляти, що втрачає терпіння щодо Росії і відчуває розчарування щодо президента РФ Володимира Путіна через відсутність реального прогресу в зусиллях із припинення вогню в Україні.