Від отруєння сурогатним алкоголем у Росії померли 9 людей

Щонайменше 9 людей померли в російській Тюмені, отруївшись метанолом, повідомило управління Слідчого комітету в регіоні.

За версією слідства, причиною отруєння став метиловий спирт, який містився в пляшках горілки під етикетками «Криниці Сибіру».

Поліція затримала чотирьох підозрюваних, які ймовірно продавали контрафактний алкоголь.

Нинішній випадок став третім за останні місяці, коли люди масово помирають у Росії через отруєння неякісною горілкою.

Торік у жовтні 18 людей померли в російському Єкатеринбурзі внаслідок отруєння метанолом. Того ж місяця в Оренбурзькій області 34 людини стали жертвами сурогатного алкоголю.

Інфографіка: Росія: проблема алкоголізму