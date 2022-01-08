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Від отруєння сурогатним алкоголем у Росії померли 9 людей

Нинішній випадок став третім за останні місяці, коли люди масово помирають в Росії через отруєння неякісною горілкою

Щонайменше 9 людей померли в російській Тюмені, отруївшись метанолом, повідомило управління Слідчого комітету в регіоні.

За версією слідства, причиною отруєння став метиловий спирт, який містився в пляшках горілки під етикетками «Криниці Сибіру».

Поліція затримала чотирьох підозрюваних, які ймовірно продавали контрафактний алкоголь.

Нинішній випадок став третім за останні місяці, коли люди масово помирають у Росії через отруєння неякісною горілкою.

Торік у жовтні 18 людей померли в російському Єкатеринбурзі внаслідок отруєння метанолом. Того ж місяця в Оренбурзькій області 34 людини стали жертвами сурогатного алкоголю.
Інфографіка:

Росія: проблема алкоголізму

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