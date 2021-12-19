Радіо Свобода Weekly: навіщо Путіну Україна?

Що робити цивільним, якщо війна?

Яка ймовірність нового вторгнення Росії – питання, на яке точної відповіді не знає ані Київ, ані розвідка США, ані численні військові аналітики. Україна запевняє: її вояки готові до будь-якого розвитку. А що цивільні? Як їм діяти у разі воєнних дій у їхньому населеному пункті?

Радіо Донбас.Реалії поговорило про це з людьми, які добре вивчили урок попередньої російської атаки. 2014-го для них усе було теж невідоме, а тепер вони мають досвід власного виживання і допомоги іншим в умовах бойових дій. Ці люди – ветерани війни, інструктори з фізичної безпеки, психотерапевти – діляться своїми порадами тут.

НАТО змінить стратегічну концепцію через агресію Росії проти України

Реагуючи на зміни в політиці Росії, НАТО перегляне свою стратегічну концепцію. Про це заявив генсекретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

За словами Столтенберґа, НАТО не спостерігає зниження концентрації російських військ на кордоні з Україною. І керівник альянсу повідомив, що НАТО вирішило розробити нову стратегічну концепцію замість затвердженої у Лісабоні 2010 року. Зараз НАТО називає Росію стратегічним партнером, але за понад 10 років «ми бачили Росію як агресивну країну, яка захоплює території сусідів, дестабілізує Україну, і, звичайно, ці зміни повинні бути в новій концепції», сказав Столтенберґ.

НАТО справді не «пожертвує» Україною перед Росією?

Очільниця місії України при НАТО Наталія Галібаренко прокоментувала Радіо Свобода вимоги Москви до альянсу не включати до свого складу Україну.

«У нас зараз немає підстав сумніватися в щирості заяв альянсу. Я не пам’ятаю такого, щоб альянс давав обіцянки, які не збирався виконувати. І, звісно, Росія може розмахувати якимись ефемерними обіцянками про те, що комусь попередньому обіцяли не розширюватися, але ми з вами не бачили жодного доказу таких слів», – наголосила дипломатка. Читайте ексклюзивне інтерв’ю Радіо Свобода очільниці місії України при НАТО тут.

Рішення російського суду щодо «ихтамнет»: явка з повинною?

МЗС України констатувало, що Росія рішенням свого ж суду фактично визнала присутність російських військ на Донбасі. Й це зміцнить позицію Києва в міжнародних судах.

Мається на увазі офіційно опублікований вирок суду Ростова-на-Дону в корупційній кримінальній справі. У вердикті йдеться, що з Ростова регулярно постачали продовольство «у військові частини Збройних Сил РФ, які дислокуються на території ДНР та ЛНР». Але в Кремлі, як і раніше, переконують, що російських військ на Донбасі не було і немає – «ихтамнет». Які ще потрібні докази, що «вони там є»? Радіо Донбас.Реалії проаналізувало доводи Києва, Москви і можливу реакцію Заходу.

Європарламент попередив про можливість відключення Росії від SWIFT у разі повномасштабної атаки України

Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації на українському кордоні та окупованих Росією територіях. «Компроміси або дії щодо умиротворення з боку Заходу сприйматимуться російською стороною як слабкість і лише підштовхують її до подальшої ескалації агресивних дій», – йдеться в документі.

Європарламент закликав Європейську раду бути готовою негайно застосувати жорсткі санкції, якщо Росія скерує свої війська проти України. У Європарламенті попередили, що нові санкції можуть призвести до відключення Росії від світової платіжної системи SWIFT.

Навіщо Путіну Україна?

Наступного року Путіну виповниться 70 років. З одного боку, він може розраховувати пробути у Кремлі ще чимало часу. А з іншого – «вік визначає ризики і змушує думати про п'єдестали та підручники». Про це пише оглядач Крим.Реалії (проєкту Радіо Свобода) Павло Казарін. І додає: «Російська ментальна карта не збігається з офіційними російськими кордонами – і тому Путін розглядає Україну як «своє», але «відторгнене».

А це означає, що у найближчі роки Україні не варто чекати затишшя та спокою. Тому що вся державна машина Росії приречена вирішувати завдання формування політичної спадщини Путіна, стверджує Казарін. Його аргументи ви можете оцінити тут.

Чи є російська армія деморалізованою?

Кремль вклав чималі кошти в модернізацію Збройних сил РФ, підрозділи яких, зокрема, сконцентровані біля кордонів України і можуть вчинити повномасштабне вторгнення (такими є дані західних та українських джерел, Росія їх заперечує).

Чи означає ця модернізація, що російська армія відійшла від радянських методів і є мотивованою? Дехто з російських військовослужбовців це заперечує. По-перше, спадок Радянської армії – дідівщина – стає все актуальнішою для Збройних сил РФ. А по-друге, через умови служби звільняються офіцери. Міноборони Росії не відповіло на запитання Радіо Свобода – наскільки відставки через незгоду з умовами служби є тенденцією для російської армії. Але показово, що офіцери, які говорили з Радіо Свобода, переконують, що проблема стає все більшою.

Чи є російським священникам місце в українській армії?

Російським священникам не місце в українській армії під час війни, вважає предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Так він коментує заяви УПЦ (МП) щодо бажання поборотись за службу військовими капеланами.

Крім того, митрополит Епіфаній розповів – чого чекати від майбутньої зустрічі патріарха РПЦ Кирила та папи Римського, чи може Українська церква скасувати піст на новорічні свята і коли українці святкуватимуть Різдво разом з усім світом? Ексклюзивне «Суботнє інтерв’ю» Радіо Свобода з предстоятелем Православної церкви України читайте тут.

«Омікрон» і китайські вакцини: перше дослідження ефективності CoronaVac проти нового штаму

В університеті Гонконгу провели перші дослідження ефективності вакцин, вироблених китайськими компаніями Sinovac і Sinopharm, проти нового штаму коронавірсу «омікрон», що швидко шириться планетою. Що виявили дослідники? Чи є ці дані остаточними? Які переваги мають китайські вакцини і в чому їхня слабкість? Про все це можете дізнатися тут.

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