Российские войска на Донбассе – для Путина «ихтамнет». А для Запада?

Решение суда Ростова-на-Дону относительно поставок продовольствия российской армии на Донбассе укрепит позицию Украины в международных судах. На это надеется украинский МИД, прокомментировавший официально опубликованный этим судом приговор по уголовному делу о коррупции. В приговоре говорится, что из Ростова регулярно поставляли продовольствие «в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР». Но в Кремле по-прежнему убеждают, что российских войск на Донбассе не было и нет. Какие еще необходимы доказательства, что «они там есть»? Запад не на словах, а на деле готов отреагировать на военную агрессию? Или прагматизм, «realpolitik», энергетическая зависимость Европы от России возьмут верх?

«Явка с повинной»?

В Министерстве иностранных дел Украины констатировали Радио Свобода, что Россия решением своего же суда фактически признала присутствие российских войск на Донбассе. И это изменит позицию Украины в международных судах.

«Кировский районный суд Ростова-на-Дону подписал России явку с повинной. Признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Украины является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы «внутриукраинском» характере конфликта на Донбассе. В этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как стороны международного вооруженного конфликта. Это решение укрепит позицию Украины в производствах против России в международных судебных инстанциях. Российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное белым. Вердикт ростовского судьи приблизил привлечение российских властей к международно-правовой ответственности», – заявил в комментарии Радио Свобода представитель МИД Украины Олег Николенко.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону подписал России явку с повинной

Накануне стало известно, что Кировский райсуд российского города Ростов-на-Дону в вынесенном 10 ноября этого года приговоре по уголовному делу о коррупции (его текстом располагает российская редакция Радио Свобода) раскрыл информацию о поставках продовольствия российским военным, размещенным на территориях востока Украины, подконтрольных России. Этот суд признал виновным регионального управителя по военному питанию одной из коммерческих фирм как посредника в даче взяток главе Центра государственного саннадзора Южного военного округа ВС РФ. В приговоре указано, что из Ростова-на Дону регулярно осуществляли поставки продовольствия «в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР» и несущие там «боевое дежурство». Периодичность поставок – один раз в две недели. Колонна формировалась более чем из 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1300 тонн. Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 миллионов рублей (около одного миллиона 790 тысяч долларов). В ходе судебного слушания было так же установлено, что водители колонн, пересекая неконтролируемый участок границы с Украиной «рискуя собственной жизнью на границе снимают номера, отдают документы и под охраной принимающей стороны следуют к месту разгрузки».

По приблизительным подсчетам, поставок 1300 тонн продовольствия еженедельно хватало для обеспечения примерно 26 тысяч человек. Однако из приговора не следует, что поставкой занималась только одна компания.

Скрыть преступления России против Украины не удастся

Текст приговора был опубликован на официальном сайте суда Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону. После возникшего резонанса в связи с публикацией приговора, текст вердикта с сайта суда исчез. Но у Радио Свобода есть сохранённая копия соответствующей страницы сайта по состоянию на вечер 15 декабря с текстом приговора.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил в комментарии Радио Свобода, что не удивляет тот факт, что «российская сторона начала удалять упомянутое судебное решение по публичному доступу». «Но скрыть преступления России против Украины не удастся», – добавил представитель МИД Украины.

«Их там не было и нет»

Однако Кремль продолжает настаивать – российских войск на Донбассе нет. Это позицию не поколебал и скандал с публикацией решения ростовского суда. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ошибочными данные, указанные в судебном приговоре. По словам спикера Путина, ошибиться могли авторы приговора, потому что «никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет».

А в Кировском райсуде Ростова-на-Дону, реагируя на скандал с публикацией приговора, утверждали, что речь идет исключительно о показаниях подсудимого

«Там приведены показания подсудимого. В фабуле обвинения то, что суд признает (поставки продовольствия российским военным на оккупированном Донбассе – ред.) не говорится. Там говорится, что (подсудимый – ред.) Забалуев показал следующее – и перечисление. Мы не можем повлиять на его показания», – приводят российские СМИ слова представителя ростовского суда.

Я вам говорю совершенно искренне

Президент России Владимир Путин неоднократно утверждал, что российских войск на украинском Донбассе нет. Дескать, там могут воевать наемники. Но кадровые военнослужащие РФ там отсутствуют – якобы в Украине – «внутренний конфликт», стороной которого Россия не является. В этом хозяин Кремля убеждал на одной из своих пресс-конференций.

«Там (на украинском Донбассе – ред.) нет иностранных войск. Да, там есть местная милиция, местные силы самообороны, состоящие из местных жителей. Из местных! Мне постоянно задают вопрос: «откуда у них танки, артиллерия?» Послушайте: во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия. Причем с применением танков, артиллерии. Откуда они берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это – их техника, а не иностранная. Что касается наемников… Ну да, я и в Париже говорил – там (на украинском Донбассе – ред.) есть и французы, и немцы, которые воюют. Но они не составляют основу этих вооруженных формирований. Я вам говорю совершенно искренне», – убеждал Путин.

Однако за почти восемь лет войны на Донбассе имеются конкретные примеры участия кадровых российских военнослужащих в боевых действиях на востоке Украины. В частности:

24 августа 2014 года вблизи населенного пункта Зеркальный Донецкой области украинские силовики задержали 10 российских десантников, при которых были личные документы и оружие. Все они оказались военными 331 полка 98-й Свирской дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России (в/ч 71211), что задержанные лично подтвердили. О том, что в Украине задержали именно российских военных, подтвердило тогда и Минобороны России, правда, добавив, что границу с соседним государством они «пересекли случайно при патрулировании». То есть – десантники якобы заблудились.

О российском танкисте Доржи Батомункуеве из Бурятии стало известно в марте 2015-го после интервью, которое у него в начале марта того года взял журналист российской «Новой газеты». В нем танкист подробно описал участие войск России в боях на востоке Украины. Еще раньше, 23 февраля, Батомункуев «засветился» в телесюжете о встрече российского певца Иосифа Кобзона с ранеными пророссийскими и российскими бойцами в ожоговом центре при областной центральной клинической больнице в оккупированном Донецке. Батомункуев был тяжело ранен в бою под Дебальцево Донецкой области и получил множественные ожоги. В поселке Могойтуй в Восточной Сибири организовали сбор средств для лечения односельчанина, отметив, что повреждения он получил «в ходе службы в Вооруженных силах России».

В середине мая 2015 года украинские военные во время боя у города Счастье Луганской области задержали двух боевиков – Евгения Ерофеева и Александра Александрова. На допросе задержанные подтвердили, что являются российскими военнослужащими из Тольяттинской бригады ГРУ. Впрочем, Министерство обороны России это отрицало, утверждая, что они уволились из российской армии еще в декабре. Во время суда, в рамках которого их, в частности, обвиняли в незаконном пересечении границы, убийстве военного и террористическом нападении на 92-ю бригаду ВСУ, Ерофеев с Александровым отказались от своих предварительных свидетельств о принадлежности к армии России. 18 апреля 2016 года украинский суд приговорил их к 14 годам лишения свободы, а через месяц, 24 мая, их помиловали и обменяли на удерживаемого в России украинского военнослужащего Надежду Савченко.

«Запад думает не об Украине, а о себе»

Какие еще необходимы доказательства, что «они там есть»? Запад не на словах, а на деле готов отреагировать на военную агрессию? Или прагматизм, «realpolitik», энергетическая зависимость Европы от России возьмут верх?

Украинский эксперт-международник, глава Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко считает, что Украине прежде всего нужно полагаться на себя.

«Запад думает о Западе – это же очевидно! Нам всегда кажется, что Запад должен (как когда-то говорил Ельцин) «просыпаться с мыслями об Украине». У Байдена (президента США – ред.) сейчас имеется множество проблем, у Германии множество проблем, у Европы множество проблем. То есть, они учитывают Украину, но они никогда не будут думать об Украине больше, чем они думают о своих странах. В конце концов они – демократически избранные лидеры», – сказал Геннадий Друзенко Донбас.Реалии.

Они никогда не будут думать об Украине больше, чем они думают о своих странах

Со своей стороны, председатель правления международного фонда «Возрождение» Александр Сушко призвал в комментарии Донбас.Реалии не впадать в крайности. То есть – не считать, что реакция Запада на российскую агрессию в Украине является образцовой. Но нельзя утверждать, что дескать Запад «сливает» Украину Путину.

«Вот давайте проанализируем ситуацию в последние месяцы (реакция Запада в том числе на увеличение концентрации российских войск возле украинских границ – ред.) За этот период мы увидели определенное изменение в поведении Запада. Раньше – уже более семи лет – Украина пыталась убедить Запад, что политика России содержит в себе серьезную военную угрозу. А на Западе к этому относились более-менее легкомысленно. Но теперь ситуация переменилась настолько, что Запад убеждал Украину, что выявленная возле украинских границ угроза является серьезной. Речь о первых двух неделях (после появления в западной прессе данных о концентрации российских войск – ред.)», – отметил Александр Сушко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сперва опровергал данные западных источников о возможной концентрации российских войск на границе с Украиной. 2 ноября этого года он заявил в комментарии Радио Свобода: «Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так – то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день (2 ноября 2021 года) это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают… Что будет завтра, мы не знаем, на сегодняшний день такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет», – отмечал тогда Данилов.

Через две недели украинское руководство согласилось с оценками западных источников о серьезности угрозы концентрации российских войск на границе с Украиной. А глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отмечал 21 ноября этого года, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военнослужащих у границ Украины и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года. «Наши оценки почти такие же, как у наших американских коллег», – сказал тогда Буданов в интервью изданию Military Times.

Со своей стороны, Москва отрицает данные, что она готовит новое вторжение в Украину. По словам Дмитрия Пескова, такие данные являются «истерикой».

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

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