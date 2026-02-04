Розвідка Британії: Кремль залучає до виборів у Думу «воєнних інфлюенсерів», щоб посилити підтримку війни

Розвідка Великої Британії заявляє, що Кремль намагається посилити підтримку війни у рамках підготовки до цьогорічних виборів у Державну думу Росії.

«Керівництво «Єдиної Росії», домінуючої політичної партії в Росії, визначилося з п’ятьма головними кандидатами у своєму партійному списку на виборах до Держдуми у вересні 2026 року. Список буде затверджений на з’їзді партії пізніше цього року, до нього входять голова молодіжної організації Міністерства оборони Росії «Юнармія» Владислав Головін і воєнний кореспондент Євген Піддубний», – йдеться в повідомленні.

«Вибір кандидатів, пов’язаних з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, свідчить про те, що Кремль прагне інституціоналізувати війну як постійний, визначальний елемент своєї довгострокової політичної концепції. Ймовірно, Кремль має намір використати цих «воєнних інфлюенсерів», щоб посилити ширшу підтримку війни. Зокрема, Головін, як вважається, приваблює молоде покоління своєю комп’ютерною грою «Отряд 22: ZOV», яка має на меті популяризувати війну Росії проти України», – додали в розвідці.

Там зазначили, що молодші покоління Росії майже напевно більш відсторонені від геронтократичної еліти Путіна та її регулярно висловлюваних імперіалістичних амбіцій, ніж старші покоління, багато з яких жили за Радянського Союзу.

Російське керівництво, ймовірно, сприймає внесення Головіна до партійного списку як крок до подолання цієї розбіжності, кажуть у розвідці Британії.

Раніше в американському Інституті вивчення війни зазначали, що у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, попри переговори за посередництва США про її завершення.

«Кремль продовжує визначати внутрішні інформаційні умови, ймовірно, намагаючись виправдати відмову Росії йти на поступки для мирного врегулювання шляхом переговорів», – заявляли аналітики.