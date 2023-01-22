У розвідці Британії прокоментували плани Росії зі збільшення армії

Плани російського керівництва реформувати армію, зокрема збільшити її чисельність, свідчать про його намір підготуватися до тривалої військової загрози, заявили у британській розвідці.

«Плани Шойгу сигналізують про те, що російське керівництво, швидше за все, вважає, що підвищена військова загроза триватиме ще багато років після нинішньої війни в Україні. Проте Росія, швидше за все, матиме труднощі з персоналом і екіпіруванням для запланованого розширення», – йдеться в повідомленні розвідки, опублікованому в твітері Міністерством оборони Великої Британії.

17 січня міністр оборони Росії Сергій Шойгу на нараді з реформування армії заявив, що чисельність російських військ має бути збільшена до півтора мільйона людей протягом трьох років.

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За останніми даними, чисельність російських військ складає близько мільйона людей. Ще близько двох мільйонів перебувають у резерві.

У рамках реформи Міноборони РФ планує створити армійський корпус у Карелії, а також «два нові міжвидові стратегічні територіальні об’єднання збройних сил – Московський та Ленінградський військові округи, а також самодостатні угруповання військ (сил) на територіях нових суб’єктів Російської Федерації (очевидно йдеться про окуповані території – ред.)».

Крім того, зокрема, буде сформовано три мотострілкові дивізії у складі Сухопутних військ та дві десантно-штурмові дивізії у Повітряно-десантних військах.

У повідомленні російського оборонного відомства також наголошується, що особливу увагу необхідно приділити комплектуванню військ військовослужбовцями за контрактом.

Про необхідність провести реформу армії та збільшити чисельність військ до півтора мільйона людей Шойгу заявив наприкінці грудня минулого року. Тоді він уточнив, що близько 700 тисяч військовослужбовців будуть контрактники.